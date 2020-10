CartaBianca, Massimo Galli sbotta: "Basta con le liti da cortili". Cosa gli esce di bocca: è serio?

20 ottobre 2020 a

a

a

Con discreta approssimazione, Massimo Galli è l'uomo più presente in tv nelle ultime settimane. E per distacco. Ed ecco che interviene anche a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, la puntata è quella di martedì 20 ottobre. Si parla ovviamente della pandemia, del coronavirus, e Galli non si mostra ottimista, come di consueto: "Dobbiamo cercare di bloccare questa tendenza nelle prossime due settimane. Bisogna fare subito per non dover agire dopo. In alcune regioni c'è la necessità di fare interventi più decisi - rimarca -. L’indicazione è quella di stare a casa il più possibile", sottolinea. Insomma, iò suggerimento è quello di sottoporsi ad una sorta di lockdown volontario. Ma ad incuriosire è quanto aggiunto poco dopo da Galli, il quale afferma: "Bisogna fare subito per arginare questo problema: dobbiamo collaborare tutti e smetterla con le liti da cortili che la nostra politica ci abituato a vedere negli ultimi mesi", punta il dito e accusa. La politica, certo. Eppure, le sue parole sembrano stridere un poco con le molteplici polemiche contro i colleghi che ha sollevato nelle ultime settimane: forse, dovrebbero smetterla tutti quanti, con le liti da cortile.

"Basta, non trattateci come deficienti". Cacciari esplode in diretta: pesantissimo attacco a Conte e governo

"Non vedo gente che muore di fame". Coronavirus, la sparata di Massimo Galli: tutto quello che scorda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.