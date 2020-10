Corrado Augias a Cartabianca: "Gli darei uno scappellotto". Raptus in diretta, anche Bianca Berlinguer resta di sasso

21 ottobre 2020 a

"Gli darei uno scappellotto". Corrado Auguias fuori controllo a #Cartabianca. Si parla di coronavirus e contagi e la penna di Repubblica rivela: "Le chiusure? Un giovinetto ha detto: così mi si limita il divertimento". Parole, queste, meritevoli di "uno scappellotto", appunto. E Bianca Berlinguer resta di sasso.

"Con l’estate si è diffusa un’euforia generale per cui sembrava che il virus fosse morto e sepolto - sottolinea Augias -. Si sono allentate le tensioni che avevano portato a quella stagione tragica ma, a suo modo, anche eroica di disciplina collettiva.". E ora, che fare? Davvero è possibile pensare a un nuovo lockdown? "Nei contrasti nel governo ci sono due componenti. Una di bassa politica: prendere decisioni come queste costa in termini di consenso e sondaggi. Ma c’è anche una componente nobile: bisogna mettere a confronto due principi. La salute e l’economia".

