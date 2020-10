Nunzia De Girolamo a Cartabianca: "Coronavirus, dolori lancinanti. Come un animaletto che mangia ossa e gambe"

21 ottobre 2020 a

"Sono stata contagiata". Nunzia De Girolamo, in collegamento con Bianca Berlinguer a #Cartabianca, svela alcuni dettagli inquietanti sul suo stato di salute. Come rivelato in una intervista telefonica a Liberoquotidiano.it, l'ex ministra dell'Agricoltura ha contratto il coronavirus durante una cena in famiglia con mamma e sorella. Una conferma, dunque, di come i principali focolai siano proprio quelli nati tra le mura domestiche. "Ho avuto dei dolori lancinanti, come un animaletto che ti mangia le ossa e le gambe - spiega la De Girolamo alla Berlinguer, non risparmiando ai telespettatori di Raitre il vero volto del Covid -. Ho cominciato la cura antibiotica e cortisonica. Il Covid è subdolo, cammina anche sulle gambe delle persone a cui vogliamo bene".

