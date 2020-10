Paolo Del Debbio, avvistamento in via del Vicario: l'indiscrezione, lavora al programma di Salvini e Meloni?

21 ottobre 2020 a

Avvistamento più che sospetto per Paolo Del Debbio. "Occhi indiscreti - sussurra Il Tempo -, raccontano di aver visto il noto conduttore uscire dal palazzo dei gruppi, in via del Vicario, proprio ieri in serata". Lo scenario è clamoroso: "Provando a ricostruire le abitudini del conduttore, possiamo escludere quasi con certezza, che abbia avuto un incontro chiarificatore con Beppe Grillo o coi 5 stelle", visti anche i toni, violentissimi, usati in diretta a Dritto e rovescio qualche settimana fa per stigmatizzare la spinta di Grillo a un suo giornalista.



"Escludiamo con altrettanta certezza abbia incontrato esponenti di Forza Italia, dato che ha rapporti diretti ed ottimi esclusivamente col Cav", chiarisce ancora il quotidiano diretto da Franco Bechis. Dunque, "rimangono i due leader del centrodestra. Salvini e Meloni". E qui la fantasia corre: "Avendo scritto nel '94 il già programma di Forza Italia, hanno forse chiesto a lui, di dar un contributo importante?". Su Del Debbio c'è un'unica certezza: si esclude categoricamente una sua candidatura. Per il momento, perlomeno.

