Matthew McConaughey stuprato da un uomo nel retro di un furgone: orrore e ricatto, il racconto della star

22 ottobre 2020

a

a

Matthew McConaughey, premio Oscar, ha appena pubblicato il suo libro autobiografico Greenlights. Fra i tanti ricordi c'è anche la sua "prima volta", e quella dell'uomo che lo stuprò nel retro di un furgone, dopo avergli fatto perdere i sensi. "Fui ricattato per fare sesso per la prima volta a 15 anni. Ero certo che sarei andato all'inferno per quel sesso pre-matrimoniale. Oggi, spero davvero che non sia così", racconta nella sua autobiografia.

"Non mi sono sentito una vittima. Avevo tante prove intorno a me del fatto che il mondo stava cospirando per rendermi felice", racconta nel libro pubblicato negli Usa due giorni fa. Nel 2016, memore della tremenda esperienza, è stato uno dei supporter del Programma Eliminazione Stupri dell'Università del Texas, stato dove l'attore di True detective è nato

