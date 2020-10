Mara Maionchi, positiva al coronavirus dopo Federica Pellegrini: entrambe presentavano Italia's got Talent

23 ottobre 2020 a

Mara Maionchi ha il Covid. È stata ricoverata in un ospedale a Milano e le sue condizioni non preoccupano. Preoccupa invece la situazione legata al set di Italia’s got Talent che la scorsa settimana, a seguito di alcuni giorni di registrazioni, si è trasformato in un focolaio. Oltre a Mara Maionchi e Federica Pellegrini, protagonista del talent, si sarebbero ammalate altre persone dello show e questo nonostante protocolli stringenti e tamponi effettuati prima di iniziare le registrazioni.

Mara Maionchi dopo quasi 40 anni come discografica nel 2008 le viene proposto di diventare giudice a X Factor. Accetta e prende parte alle prime quattro edizioni del programma, fino alla primavera del 2010, per ritornare poi nel 2017 fino all'anno scorso.

