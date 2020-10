Annalisa Chirico contro il governo: "Modello italiano contro il coronavirus? Chiedete scusa"

26 ottobre 2020 a

La rabbia di Annalisa Chirico si condensa in un tweet. Nel mirino il governo, Giuseppe Conte, il "modello italiano" nella battaglia contro il coronavirus, che si è dimostrato fallimentare. La seconda ondata sta qui a dimostrarlo. Si pensi che anche Vincenzo Spadafora, per esempio, ha fatto mea culpa, affermando che non il governo non avrebbe dovuto parlare delle "due settimane di anticipo" rispetto agli altri paesi europei, così come aveva fatto verso metà settembre.

Dunque, l'affondo della Chirico. "Com’era? Il ‘modello italiano’ di gestione pandemia, quello esaltato dai giornalisti compiacenti, il lockdown più lungo e severo d’Europa per ritrovarci, tre mesi dopo, con tamponi e personale medico insufficienti, tracciamento fallito, terapie intensive al limite. Chiedete scusa", conclude tranchant la firma de Il Foglio. Provate a darle torto...

