L'aria che tira, David Parenzo e la domanda sbagliata a De Magistris: "Sono urticante, lo dice anche mia moglie". Volano stracci

Una delegazione del Comune di Napoli scenderà in piazza del Plebiscito al fianco dei commercianti che hanno deciso di protestare pacificamente contro le chiusure nazionali e l’imminente lockdown locale minacciato da Vincenzo De Luca. L’annuncio di Luigi De Magistris è ovviamente arrivato dalla televisione, più precisamente da L’aria che tira su La7: en-plein del sindaco, che sabato sera era su Rai3, ieri da Massimo Giletti impegnato in un doppio segmento e oggi pure da Myrta Merlino. Quest’ultima tra l’altro era collegata da casa e non dallo studio, dove invece c’era David Parenzo che ha dato vita ad un curioso botta e risposta con il primo cittadino napoletano. “Manderete o no la polizia?”, “certe domande…”, ha replicato De Magistris un po’ in imbarazzo. “Me lo dice anche mia moglie, figuriamoci - ha sdrammatizzato il conduttore - capisco che posso essere urticante però io devo farle certe domande”. Poi è intervenuta anche la Merlino che ha ripetutamente invitato il sindaco a mettere da parte lo scontro con il governatore De Luca: “Vi dovete parlare, lei deve rappresentare alla Regione i problemi concreti dei cittadini”, ma De Magistris non è sembrato molto intenzionato a darle retta…

