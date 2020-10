Alberto Zangrillo, una grossa sorpresa a L'aria che tira: si presenta in tv vestito così, ma davvero?

27 ottobre 2020 a

Una grossa sorpresa a L'aria che tira, il programma de La7 condotto in studio da David Parenzo e con Myrta Merlino, per questa settimana, in collegamento da casa. La puntata è quella di oggi, martedì 27 ottobre. E la grossa sorpresa è quella che ci ha riservato il dottor Alberto Zangrillo. Certo, in studio si parla di coronavirus, della pandemia, del dramma sanitario. Ma per una volta accantoniamo l'argomento funesto e ci permettiamo una piccola digressione: a stupire, infatti, è il look sfoggiato dal medico del San Raffaele di Milano. Look da lavoro, sia chiaro, ma piuttosto peculiare, almeno rispetto agli standard di camice bianco con il quale siamo abituati a vederlo. Zangrillo, infatti, si collega così come potete vedere qui sotto: un camice blu e, soprattutto, una peculiare bandana nera in testa.

