Heather Parisi, dramma e confessione: "Perché non vedo mia madre da due anni"

"Non vedo mia madre da 2 anni". La triste confessione arriva da Heather Parisi, che si è lasciata andare a un intenso sfogo sul coronavirus su Instagram. "Questa situazione al Covid-19 ci ha resi vulnerabili, troppo vulnerabili e individualisti, troppo individualisti - ha scritto la popolare conduttrice e ballerina -. La preoccupazione ci ha sempre accompagnato nel profondo del nostro animo perché nessuno è mai completamente tranquillo, nessuno è mai sicuro del proprio futuro". Ma adesso, secondo la Parisi, l'angoscia ha preso il sopravvento, fino a diventare una costante della nostra vita.

Heather Parisi non ha mai avuto paura a esprimere la sua opinione su qualsiasi argomento. E non ne ha neanche adesso: "La vita di questi tempi diventa sempre più solitaria e dividente. Non siamo più in grado di godere le nostre famiglie e le persone a noi care come prima. Abbiamo perso la capacità di dialogare". Ed è qui che ha rivelato di non vedere sua mamma da 2 anni e i suoi parenti in Italia da Natale 2019. La conduttrice, poi, ha concluso il post con parole piuttosto dure: "Chiusi nelle nostre certezze, diffidiamo di chi non la pensa come noi. Lo consideriamo un pericolo per la nostra sopravvivenza. Continuo a non riconoscermi in questo mondo".

