Matteo Bassetti, la vergognosa finta-intervista al professore: "Contagi a raffica? Ecco perché dovete esultare". Un cupo sospetto

Matteo Bassetti è stato vittima di una vera e propria bufala sui social. C'è infatti un finto estratto di un'intervista in cui si legge: "Credete che 'positivo asintomatico' significhi 'malato occulto'. Sbagliate. Significa 'persona sulla quale il virus non ha forza di generare alcuna malattia'. Ogni giorno ne troviamo di più? Dovreste esultare, vuol dire che il Covid19 è diventato banale, ci siamo adattati, abbiamo sviluppato l'immunità di gregge, il virus sta finendo. Ma se il vostro livello intellettuale non vi fa capire tutto ciò allora basta chiamare tutto questo 'nuovi contagi', e ci si può costruire sopra qualsiasi regime, qualsiasi truffa, qualsiasi mercato miliardario, qualsiasi truffa, qualsiasi mercato miliardario, qualsiasi sistema antidemocratico, qualsiasi crimine contro l'umanità. Voi applaudite sempre". Questa una parte dell'intervista attribuita al professore.

Tutto finto. E a denunciarlo è stato lo stesso professore Bassetti. "Mi dicono che gira questo messaggio a me attribuito. Nessuna delle affermazioni contenute in esso sono state da me pronunciate. Non sono d’accordo su nulla di quello che c’è scritto. Si tratta chiaramente di un falso", ha voluto precisare lo stesso professore. Insomma, ora contro Bassetti, "virologo scomodo", ci si mettono anche le fake-news.

