Federica Pellegrini, il durissimo attacco di Dagospia: "Quanto si lagna mentre le persone muoiono e perdono il lavoro"

Torna a parlare Federica Pellegrini, racconta la sua battaglia contro il coronavirus, la delusione che le ha dato non aver potuto tornare in vasca. Intervistata dal Gazzettino, la Divina spiega: "Mi dispiace aver fatto spaventare e angosciare i miei sostenitori. La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Si tratta di un momento durissimo, ma sto comunque lottando per tornare a nuotare, ce la metterò tutta". Dunque, la nuotatrice spiega che, in caso di nuovo lockdown, smetterà di nuotare, e aggiunge: "Domenica è stato il decimo giorno di quarantena - spiega -. Ora posso dire che sto molto meglio rispetto ai giorni scorsi dove ero veramente a pezzi per la febbre e i dolori. Ci sono stati miglioramenti giorno dopo giorno e ora c'è una buona notizia perché sto riprendendo l'olfatto e il gusto e di questo sono molto contenta perché avverto le sensazioni di quello che mangio e fisicamente sto veramente meglio". Ma di ancor più gustoso, c'è il titolo riservato da Dagospia alle dichiarazioni della Pellegrini: "Ma quanto se lagna Federica Pellegrini, con tutta la gente che muore e perde il lavoro". Come sempre, Dagospia picchia duro e non fa sconti a nessuno.

