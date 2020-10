Guido Crosetto all'attacco: "Alcuni giornali e direttori sulla gestione del Covid attaccano ogni giorno... l'opposizione"

28 ottobre 2020 a

a

a

Secondo voi, con chi ce l'ha Guido Crosetto? Lo sfogo del "gigante" di Fratelli d'Italia piove su Twitter. Si parla di coronavirus, delle polemiche sulla gestione dell'emergenza e soprattutto si parla dei quotidiani. "Ci sono alcuni giornali ed i loro direttori in prima persona che non hanno paura né timore reverenziale nell'attaccare frontalmente, facendo rilevare le mancanze, sulla gestione Covid, sull'economia, sul rapporto con l'Ue, sulla politica estera, ogni giorno... l'opposizione", conclude Crosetto. Già, un fatto strano, peculiare: sparare contro l'opposizione per le colpe del governo. E qui si ritorna alla domanda iniziale: secondo voi con chi ce l'ha? Ipotizziamo: Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano? Chissà...

"Ormai è chiaro, nuovo lockdown". Fonti privilegiate, da Guido Crosetto la più drammatica delle conferme: e ora?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.