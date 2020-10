Daniela Santanchè contro Gad Lerner: "Scontri a Roma, estremisti di destra? Sei un comico: arrestati due egiziani"

28 ottobre 2020 a

a

a

Un duro colpo per Gad Lerner. La firma del Fatto Quotidiano aveva incolpato gli estremisti di destra di aver distrutto e saccheggiato il negozio Gucci di via Roma, a Torino. Niente di più incompleto. A riportare Lerner alla realtà ci ha pensato Daniela Santanchè che dal suo profilo Twitter racconta come sono andate davvero le cose: "A essere arrestati - cinguetta con tanto di foto - sono stati due egiziani". Proprio così due cittadini egiziani, un maggiorenne e un minorenne, sono stati arrestati dalla polizia durante le proteste anti Dpcm del 26 ottobre.

"Roba da matti, se non prendono il Covid...". La Santanchè massacra la Azzolina: video scandalo, a scuola accade anche questo | Guarda

I due, fermati mentre si allontanavano dal negozio con un borsone pieno di refurtiva, sono stati fermati dalla polizia. L'accusa è di furto e di resistenza aggravata. Un fattaccio che alla senatrice di Fratelli d'Italia fa pensare solo a una cosa: "E poi c’è Gad Lerner, una garanzia di comicità involontaria, mainstream, radical chic".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.