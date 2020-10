Guido Crosetto a Stasera Italia: "Il governo tenta di aggiustare il tiro ogni giorno, dà apprensione"

28 ottobre 2020 a

"Questo governo non mostra sicurezza". Guido Crosetto, collegato con Barbara Palombelli a Stasera Italia, delinea con lucidità e spietatezza il vero problema dell'esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte nella gestione dell'epidemia di coronavirus: "Questo tentativo che sembra fare ogni giorno, di aggiustare il tiro dopo ormai mesi di gestione, è quello che dà più apprensione".

"Ormai è chiaro, nuovo lockdown". Fonti privilegiate, da Guido Crosetto la più drammatica delle conferme: e ora?

"Noi abbiamo mezza popolazione, soprattutto quella anziana, sull'orlo di una crisi di nervi - sottolinea il fondatore di Fratelli d'Italia -. Stanno chiusi in casa, con il bollettino quotidiano sempre più duro, e si deprimono. E il governo non indica una via. La strategia dovrebbe essere quali sono le misure che ci consentono di non intasare né le terapie intensive né i posti letto normali in ospedale".

