Maria Giovanna Maglie, una reazione impensabile a Stasera Italia: "Non me la sento, mi scuso"

"Non me la sento, mi scuso". Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Stasera Italia su Rete Quattro, difende chi scende in piazza. La giornalista tiene a precisare alla conduttrice Barbara Palombelli che "sì ci saranno volenti e infiltrazioni da dover punire, ma non riesco e non posso condannare la gente che a questo punto è scesa in piazza a protestare". La Maglie non vuole in alcun modo "incitare", ma fino ad ora gli italiani sono stati "corretti", "rispettosi".

Poi con l'arrivo della seconda ondata i cittadini sono esplosi: "Lo scatto sono stati per i monopattini e i banchi a rotelle, non sono stati fatti i presidi nei territori, sappiamo che ci sono state cose che non sono state fatte". Insomma, la giornalista delinea "un fallimento di chi ha governato" e la piazza ne è l'esempio.

