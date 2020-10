Sergio Mattarella, indiscreto: pressing al Quirinale per far cadere il governo

30 ottobre 2020 a

Maggioranza e opposizione, sono in tanti ad appellarsi a Sergio Mattarella affinché faccia cadere il governo e ne nomini uno di unità nazionale. Richieste, dovute alla gestione degli ultimi tragici mesi, che il Colle liquida limitandosi a esprimere "curiosità di fronte a un dibattito fondato sul nulla". La "curiosità" di Mattarella è - come la descrive Marzio Breda - comunque eloquente. Per far cadere un governo bisogna infatti tener conto di due problemi. Il primo è che per congedare un esecutivo occorre prima che le Camere si esprimano, e non può quindi essere il presidente della Repubblica a dichiararne la fine. Poi il secondo: chi si assumerebbe mai di governare in piena emergenza?

Sono questi, stando a quanto riporta la firma del Corriere, gli interrogativi che assillano il capo dello Stato e che pare non abbiano risposte. Interrogativi a cui si va ad aggiungere l'assenza, fino ad ora, di governi dimissionati dal Quirinale. Per cui maggioranza e opposizione, che ad oggi mettono Giuseppe Conte alla gogna e che auspicano un esecutivo guidato da Mario Draghi, devono desistere. Per ora niente cambio di premier, figuriamoci le elezioni.

