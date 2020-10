Urbano Cairo "appena ricoverato per coronavirus": l'ultim'ora di Dagospia, "poca febbre e condizioni discrete"

30 ottobre 2020 a

“All’ospedale San Paolo di Milano hanno appena ricoverato Urbano Cairo nel reparto infettivi”. È il flash pubblicato da Dagospia, che ha sganciato una vera e propria bomba sull’editore del Corriere della Sera e proprietario di La7. “Viene curato con il remdesivir”, sostiene il sito di Roberto D'Agostino, citando l’unico farmaco approvato per l’infezione, anche se non è ancora semplice da reperire in Italia e in tutta Europa, dove nelle scorse settimane ne è stata denunciata una certa carenza. Cairo è quindi risultato positivo al coronavirus e Dagospia ha poi aggiornato la notizia-flash facendo sapere che ha "poca febbre" ed è in "condizioni discrete". In ogni caso è d’obbligo un grosso in bocca a lupo di pronta guarigione.

