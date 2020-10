Coronavirus, lo studio di Altamedica: il 97% dei contagiati non aveva frequentato bar e ristoranti, il 94% mai a cinema e teatro

31 ottobre 2020 a

Ormai è certo: si viaggia verso il lockdown. Diverse città interessate, resta da capire quando: forse lunedì, forse il 3 novembre, c'è chi dice il 9 novembre. Contro il coronavirus si chiude tutto. Ancora. Le opposizioni chiedono a governo e Giuseppe Conte quali siano i dati scientifici sulla base dei quali si decidono queste chiusure. Dati che, probabilmente, il governo non ha. Lo spiega Il Tempo, che dà conto di uno studio scientifico presentato da Claudio Giorlandino, direttore sanitario di Altamedica, su La7. L'esperto snocciola i dati relativi al tracciamento, almeno quello che ha funzionato. E mette in evidenza dove gli italiani non si sono infettati. Si scopre così che, stando allo studio di Altamedica, il 97% dei contagiati non aveva frequentato ristoranti; il 94% non aveva frequentato cinema e teatri; il 95% non aveva frequentato le palestre. Il 58% al contrario aveva utilizzato il trasporto pubblico. Dati scientifici, a disposizione di tutti. Dati che danno la cifra di quanto il governo agisca alla cieca, senza riuscire ad individuare i veri centri del contagio.

