Augusto Minzolini contro Giuseppe Conte: "Vaccini, Arcuri commissario? Solo la follia del premier conosce le qualità oscure di quell'uomo"

11 novembre 2020 a

Il governo presieduto da Giuseppe Conte si dimostra recidivo, confermando la fiducia a Domenico Arcuri anche per il piano di distribuzione dei vaccini in Italia: una scelta molto discutibile alla luce del fatto che il commissario straordinario per l’emergenza si è fatto notare soprattutto per i toni arroganti e paternalistici con cui si rivolge alla nazione e per i numerosi “punti oscuri” della sua gestione. “Sono allibito”, è il commento a caldo di Augusto Minzolini, che poi ha aggiunto: “Leggo su Repubblica che mancano 15 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale e scopro in Ansa che chi doveva procurarli, il commissario Arcuri, sarà il responsabile del piano vaccino anti-Covid”. Dopo aver ben illustrato l’imbarazzo al quale Conte sta costringendo il suo stesso governo, l’editorialista de Il Giornale ha tirato appunto una bordata politica: “Solo la follia del premier conosce le oscure qualità di Arcuri”, che finora effettivamente sono sfuggite a tutti. Ma certe logiche rifuggono dalla… logica.

Due disastro non bastano, distribuzione dei vaccini: se ne occuperà Arcuri. Un governo allo sbaraglio

