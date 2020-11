Coronavirus, dopo Tiani anche il magistrato Giovanni Favi: "Erba e liquirizia per difendersi"

15 novembre 2020 a

a

a

Non bastava Giuseppe Tiani, il segretario di un sindacato di polizia nonché presidente di InnovaPuglia, impegnato a proporre un ciondolo per fermare l'emergenza coronavirus. Ora ci si mette anche Giovanni Favi, un giudice in servizio alla sezione Lavoro del tribunale di Torre Annunziata e leader di "Articolo 101", la corrente nata recentemente in contrapposizione frontale con la vecchia nomenclatura dell'Associazione nazionale magistrati.

Il "ciondolo magico" di Giuseppe Tani? "Ecco cos'è davvero", bomba da Striscia: col big della sanità pugliese si finisce in tribunale?

Favi, stando a quanto riportato dal Giornale, ha inviato un messaggio ai colleghi iscritti alla sua lista indicando una serie di rimedi per proteggersi dall'epidemia. Tra questi, a scopo preventivo, spunta la vitamina D. Nulla di nuovo. "In Inghilterra e Scozia sta per distribuirla lo Stato", spiega nell'sms. Ma non finisce qui, perché poi Favi presenta l'echinacea. Peccato però che c'è lo studio del Virology Journal sui rapporti tra l'erba e il virus è stato stroncato dall'Istituto svizzero per il farmaco, "per mancanza di studi sull'esatto effetto degli estratti di echinacea sull'uomo e quindi per motivi di sicurezza dei pazienti, la promozione dell'uso di Echinaforce® contro i virus corona non è consentita". Poi il magistrato passa alla quercetina, una molecola che però autorevoli biologi hanno già indicato come "un composto insolubile riproposto ogni volta contro l'ennesima malattia emergente per raccattare un po' di soldi da parte di venditori di integratori senza scrupoli". Infine il rimedio dei rimedi: la liquirizia. Nulla di più assurdo però. Quindi meglio che Favi torni a occuparsi di giustizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.