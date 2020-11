David Parenzo difende Laura Ravetto dagli insulti del Fatto? Bomba di Dagospia: "Molti anni fa, quei due...", altarini clamorosi

24 novembre 2020 a

La vignetta, oscena, è di qualche giorno fa. Sul Fatto Quotidiano, firmato da Natangelo, il disegno commentava il passaggio di Laura Ravetto da Forza Italia alla Lega di Matteo Salvini. Lo faceva con le ipotetiche parole di Silvio Berlusconi: "Peccato. Era brava, la Ravetto. Sapeva fare una cosa con la lingua che...". Questo è quanto. Una vignetta stigmatizzata anche da David Parenzo. E qui si trasecola: ma come, proprio lui? Il giornalista rosso spinto? Capitan caviale? Lo stesso Parenzo che dice peste e corna della Lega e di Matteo Salvini? Sì, proprio lui. E come mai, tanta e inattesa solidarietà? Una chiave interpretativa, molto maliziosa, la offre Dagospia, che scrive: "Come mai il prode David Parenzo difende Laura Ravetto su Twitter? Tanti, tanti anni fa, a Milano, scoppiò una affettuosa amicizia tra i nostri eroi...", conclude sornione Dagospia. Per inciso, Parenzo aveva twittato: "Questa vignetta è indecente! Questa roba che nulla ha a che vedere con la satira. Solidarietà a Laura Ravetto".

