Gianluigi Paragone, la sbroccata a L'aria che tira: "Che ragionamento è? Allora facciamo i criceti e vediamo se Urbano Cairo è contento"

Non ci sta Gianluigi Paragone, senatore ex M5s oggi fondatore di Italexit, ospite di L'aria che tira, a "colpevolizzare le vittime" dei Dpcm che riapriranno le attività di giorno. Governo e autorità sanitarie ora temono il rischio assembramenti ma, spiega Paragone, è un falso problema. E lo dice a Federico Rampini, storico inviato di Repubblica che dagli Stati Uniti ha denunciato quanto sta accadendo in questi giorni dall'altra parte dell'oceano.

"Se apri i negozi è normale che le persone ci vadano. Non puoi colpevolizzare chi va a fare shopping coi negozi aperti. Si vive anche di commercio, dobbiamo decidere da che parte stare - spiega Paragone -. Ma che razza di ragionamento è? Allora sapete che vi dico? Voi a La7 fatevi fare la pubblicità solo da Amazon, richiudiamoci tutti in casa come dei criceti e vediamo se Urbano Cairo è contento". "La gente che va nei negozi del centro? Un processo di una normalità quasi imbarazzante da commentare".

