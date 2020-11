Quarta Repubblica, Luca Ricolfi: "Governo incapace, ci stiamo preparando a uno stop and go"

30 novembre 2020 a

Un durissimo Luca Ricolfi stronca Giuseppe Conte e il governo giallorosso su tutta la linea. Ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4, il sociologo di centrosinistra (ma sempre più critico coi partiti che sulla carta dovrebbero rappresentarlo) affronta il tema di coronavirus, lockdown e misure economiche con straordinaria e spietata lucidità

"Stiamo gettando le basi per uno stop and go, si chiude e poi si riapre con un senso oscillatorio. Quando un politico è incapace per noi è impossibile fare previsioni". Il tema ricorrente è proprio quello: la capacità di chi governa di gestire l'emergenza con uno sguardo che vada un po' più in là del semplice "oggi". "I Paesi che hanno avuto pochi morti hanno avuto un calo del Pil contenuto, se hai tanti morti hai un crollo del Pil - spiega Ricolfi -. Peggio dell'Italia ha fatto solo il Belgio. Io non sono chiusurista, ma semplicemente sono consapevole dell'incapacità del governo, quindi ci resta solamente la chiusura, visto che ci hanno lasciato a mani nude".

