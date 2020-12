Vita in diretta, Luciana Littizzetto "stupefatta". Violento sfogo con Alberto Matano

31 dicembre 2020 a

Luciana Littizzetto non riesce proprio a capire come si faccia a dire di no al vaccino contro il coronavirus. “Sono stupefatta da gente che ancora dice ‘Io non mi vaccino’”, ha detto in collegamento con Alberto Matano a La vita in diretta, il programma in onda ogni pomeriggio su Rai 1. Il volto noto di Che tempo che fa ha continuato il suo sfogo: “Il vaccino è un regalo meraviglioso che ci fa la vita alla fine dell’anno”. Una posizione chiara, insomma, e in netto contrasto con l’opinione dei no vax. A tal proposito, la comica ha aggiunto: “Non capisco questa chiusura totale”.

