Alessandra Casella, "un infarto a 54 anni". Il drammatico tweet della "ragazza" che imitava Lilli Gruber

Il dramma di Alessandra Casella, comunicato sui social con un messaggio secco e straziante. "Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico". Così la 57enne scrittrice e presentatrice ha annunciato agli amici la morte del marito. Diventata famosa in tv tra anni 80 e 90 partecipando a programmi cult come La tv delle ragazze di Serena Dandini (dove parodiava Lilli Gruber) e Domenica Sportiva o la rubrica di consigli di lettura A tutto volume, la Casella si è via via allontanata dal piccolo schermo, mantenendo inoltre un grandissimo riserbo sulla propria vita privata. Immediate le dimostrazioni di affetto di colleghi e fan.

