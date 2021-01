Giuseppe Conte, il ferocissimo titolo di Dagospia: "Ma come si fa?", Italia condannata e premier umiliato

03 gennaio 2021 a

a

a

Tutti contro Giuseppe Conte. Anche Dagospia. La ragione? Il ridicolo balletto dei colori, giallo-arancione-rosso, l'imminente condanna per le regioni, costrette nuovamente a chiudere. E pensare che la serrata a Natale e Capodanno sarebbe dovuta servire proprio per evitare nuove chiusure. Invece, tutto il contrario: già in corso la riunione che deciderà su come muoversi nei prossimi giorni. E così, Dago, in un titolo passa all'attacco, come sempre durissimo: "Conte comanda colore. Ancora non siamo usciti dalla zona rossa di Natale che già ci richiudono: il governo si riunisce per decidere le nuove restrizioni - premette il sito di Roberto D'Agostino -. Il 7 gennaio si torna al sistema dei colori delle regioni. Ma come si riparte? L'Italia sarebbe dovuta essere tutta in giallo e invece sembra scontato che ci saranno almeno tre regioni arancioni: Calabria, Liguria e Veneto". Un titolo, perfetto, per riassumere il fallimento del governo e del presunto avvocato del popolo.

"Con la variante inglese del Covid...". Dagospia sbeffeggia Stefano Tura: la gaffe in diretta al Tg 3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.