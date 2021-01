Grande Fratello Vip, "che padre è stato Walter Zenga". Andrea, uno sfogo violentissimo contro il mito di Inter e Nazionale

05 gennaio 2021 a

Un rapporto complicato, se non proprio inesistente, quello tra Andrea Zenga – attuale concorrente del Grande Fratello Vip – e suo padre Walter Zenga, allenatore ed ex calciatore dell’Inter. I due non si vedono da anni: l’ultima volta – come raccontato dal giovane – risale al matrimonio del fratello maggiore nel 2019. In quell’occasione, però, c’è stato solo un saluto e nulla di più. L’ultimo incontro più profondo risale addirittura a quando Andrea era un bambino. “Non ho ricordi di infanzia con mio padre, li ho con mia madre e mio fratello”, ha confessato il ragazzo. “Come può un padre mancare così nella vita di suo figlio?”, si è chiesto Alfonso Signorini. Immediata la risposta di Andrea: “Non voglio passare da vittima. Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio. Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa”. Solo rassegnazione dunque.

