Alessandra Ghisleri, bomba a L'aria che tira su Zingaretti e Di Maio: "Spariti dalla tv, ecco perché". Leader o conigli?

05 gennaio 2021 a

a

a

Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio scomparsi dalla scena. Non si fanno vedere. Né in tv né in ogni luogo in cui si dovrebbero palesare in carne ed ossa. Per Alessandra Ghisleri il segretario del Pd e il ministro degli Esteri "si sono ritirati" proprio nelle ore più convulse della storia del loro governo. "Zingaretti - è l'analisi della sondaggista a L'Aria Che Tira - si concentra moltissimo sulla sua regione, il Lazio. E i risultati della sanità si vedono".

"Cosa gli conviene fare": La Ghisleri a Conte: un partito tutto suo? Niente affatto. Il consiglio che fa tremare il governo

Non è da meno il fu leader del Movimento 5 Stelle. "I due - prosegue la direttrice di Euromedia Research su La7 - appaiono solo sulla carta stampata, sotto forma di lettera, è come se stessero aspettando quello che sta per capitare piuttosto che cavalcare l'onda". La ragione? "Esporsi in questo momento significa rischiare, quindi prudentemente se ne stanno ritirati".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.