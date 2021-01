Stasera Italia, "Donald Trump è finito". Augusto Minzolini vede l'assalto in diretta: "Cosa accadrà ora"

07 gennaio 2021 a

"Donald Trump è finito, politicamente". Augusto Minzolini, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, non ha dubbi: "Avremo quell'America - spiega commentando le immagini dei trumpiani che assaltano per protesta il Campidoglio - però il presidente è finito e una cosa del genere diventerà simbolica, perché quello che sta accadendo lo sta guardando tutto il mondo, non solo l'America".

Una scena simile, spiega il retroscena del Giornale, fa venire in mente le monetine tirate in testa a Bettino Craxi nel cuore dello scandalo Tangentopoli. "Io me lo ricordo, e ho condannato quella sequenza di avvenimenti. Stavo lì, vedevo che era una cosa inaccettabile. L'esito della democrazia deve essere rispettato".

