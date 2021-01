Jake Angeli, lo "sciamano di Trump?". Dagospia clamoroso, il suo "ingombrante segreto intimo" nei pantaloni

07 gennaio 2021 a

Nella follia dell'assalto al Parlamento americano accade anche questo. Jake Angeli, il sostenitore di Donald Trump noto come "lo sciamano" per il bizzarro look da "bufalo" con cui si è introdotto a Capitol Hill guidando la rivolta, avrebbe un segreto piuttosto ingombrante. Sì, proprio quello.

Dagospia pubblica il messaggio ricevuto da una lettrice (o lettore), che riporta l'opinione di tal Andrea, "amico gay": "Mad***a hai visto che pac***o? Ma quello è Toro Caz***o, minimo 25 centimetri. Certo che lo hanno lasciato entrare a Capitol Hill...". Bastasse questo per svelare il giallo del tentato golpe. E Dago assicura: scommettiamo che tra qualche mese ce lo ritroviamo in un film per adulti? Sempre meglio che in Parlamento.

