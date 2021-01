Can Yaman di Daydreamer multato di 400 euro. Follia a Roma, panico da contagio Covid per il selfie di gruppo

10 gennaio 2021 a

È stato multato per violazione delle norme anti-Covid l'attore turco Can Yaman. La sanzione di 400 euro sarebbe scattata per l'assembramento ieri davanti all'albergo romano dove si sono radunate decine di fan: con l'entourage dell'attore e con l'albergo, riferiscono fonti della questura, era stato concordato che Yaman entrasse da una porta posteriore, come è effettivamente avvenuto. Successivamente però l'attore, dicono le stesse fonti, sarebbe uscito senza avvertire nessuno dalla porta principale, dove alcuni fan si sono accalcati per gli autografi. L'attore turco è nella Capitale per uno spot del regista Ferzan Ozpetek.

