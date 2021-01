Non è l'Arena, Massimo Giletti e il mistero del libro di Roberto Speranza: "Il piano pandemico non viene menzionato"

10 gennaio 2021 a

Con il ritorno di Non è l'Arena, tornano le inchieste di Massimo Giletti sul piano pandemico mai aggiornato. Il conduttore di La7, nella puntata del 10 gennaio, ricostruisce lo scontro per email tra Francesco Zambon (Oms) e Ranieri Guerra. Uno scontro che mette in difficoltà il governo, impreparato nell'affrontare l'emergenza coronavirus.

Poi l'attenzione si focalizza su Roberto Speranza, l'attuale ministro della Salute: "Non ci risponde, potrebbe risponderci", punge Giletti. Non solo, perché il conduttore porta in tv anche un altro mistero: quello del libro di Speranza sulla fine del Covid. Libro realizzato ma ritirato dalla vendita: "Anche qui nel libro il piano pandemico non viene mai citato". Un caso?

