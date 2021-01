Non è l'arena, Alberto Genovese e la macabra rivelazione dell'avvocato: "Il corpo della ragazza violentata"

11 gennaio 2021 a

a

a

La ragazza che ha accusato di violenza sessuale Alberto Genovese "porterà delle cicatrici permanenti su tutto il corpo, avrà il marchio di Genovese per tutta la vita. Si vede nei video che la droga le viene somministrata da tutte le parti...". Ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, l'ex legale della 18enne Saverio Macrì si chiede perché l'amico dell'imprenditore Daniele Leali "non prenda il distacco da questo criminale schifoso".



"Come si è sporcato un po', scusi?". Giletti furioso: la fidanzata di Leali esordisce così | Video

Poi getta una luce sinistra sulla scelta della vittima di cambiare il suo staff di avvocati: "Sono suoi amici e presunti migliori amici, una corte dei miracoli che non fanno gli interessi della ragazza, ma perseguono solo interessi economici". "Lei mi sta dicendo che si potrebbe arrivare a un accordo con Genovese?", chiede Giletti sconcertato. "Assolutamente sì, quando secondo me si poteva arrivare a una condanna esemplare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.