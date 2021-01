“Il sarto del body shaping si chiama Massimo Alparone”

11 gennaio 2021 a

E’ ideatore di un nuovo trend del Fitness; Massimo Alparone Docente Accademico, Athletic Trainer, Technical CONI, Luxury Wellness Consultant, è il creatore di un concetto di Fitness rivoluzionario. Manager del movimento ed esperto consulente, Alparone punta sempre al benessere della persona.

Nel 2021, come è già accaduto in Versilia, creerà anche a Milano e a Lugano i suoi Luxury Wellness Club.

“E’ già iniziata una nuova era del fitness, è il ritorno al sartoriale ed al rapporto diretto e fiduciario con le esigenze e gli obiettivi del singolo cliente; una vera controtendenza assoluta a quello che le palestre low cost ed il fitness mass market propongono sul mercato”-dice Alparone.

Massimo nasce come preparatore atletico, fisico e coach nel settore del lifestyle, ha collaborato anche con Fabio Cannavaro, Emanuela Barilla e tanti altri e consulente nel settore del lifestyle e conseguito i titoli di Mister Italia, Europa e Mister Universe Fitness, Campione Mondiale della categoria Fitness, Athletic Trainer, Technical CONI,LuxuryWellness Consultant , Presidente e ideatore della Yacht PT Academy® e del Luxury Wellness Club®.

Lo sport è nel tuo DNA?

“Mia madre era tennista, mio padre ingegnere, ho seguito la mia passione, lo sport e oggi sono anche consulente di diverse aziende che vogliono sviluppare prodotti nei settori delle attrezzature, nel food, nella moda così come anche nell’estetica, dedicati al wellness”.

Questa nuova tendenza, destinata a rivoluzionare il concetto del benessere, il Luxury Wellness Club, in cosa consiste?

“E’ un vero format sartoriale del wellness arredato con tutti i migliori brand del lusso e tutte eccellenze italiane”-dice Alparone-“è una Palestra 4.0 che a Milano e Lugano apriranno nel 2021 in location molto suggestive e centralissime. Il cliente viene seguito sempre da me e dal mio staff e la quota di affiliazione è comprensiva di tutto, acqua, asciugamani; all’interno si trovano anche prodotti del wellness food, come il caviale a basso contenuto di sodio, il caffè alla piperina come anche il wear, sempre con prodotti unici dedicato al nuovo lifestyle del mondo del wellness”.

In Italia Spa e turismo puntano sul wellness soprattutto a livello luxury. Nonostante il momento questo settore nel mondo del lusso non è in crisi?

“Le tendenze attuali hanno incrementato la domanda verso un wellness altamente qualitativo e più esclusivo , al paragone dei ristoranti stellati in cui, pochi tavoli vengono serviti con la massima cura ed altissima selezione delle materie prime”-prosegue Alparone-“intendo il wellness club luxury proprio così, pochi iscritti, conoscenza della loro storia, obiettivo e presenza costante durante gli allenamenti e guida nei loro switch giornalieri, dall’alimentazione al riposo” .

Quanti iscritti sono previsti?“Sarà riservata a circa 300 soci, che godranno di servizi totalmente dedicati ed innovativi”.

Non hai paragoni in Italia, qual è la cosa più importante del tuo lavoro?

“Sono stato iper premiato per la costanza agonistica ma sono diventato un esperto in molti campi del fitness anche per la curiosità ed il desiderio di conoscenza; la cosa importante, per me, è mettermi al servizio dei clienti con dedizione sartoriale psico fisica, in un ambiente altamente confortevole, curato e sicuro”.

Sei stato definito da tempo il “BODY TAILOR”, perché?

“La mia è una meticolosa attenzione nel migliorare le singole aree del corpo ( i distretti) dei clienti ma resto un consulente wellness a 360 gradi anche nel post workout”.

Sei Presidente e founder della Yacht Personal Trainer, la prima accademia di formazione per Personal Trainer per grandi yacht -oltre i 60 metri-tra i tuoi clienti ci sono hotel stellati o ville private e con te nella YPT Academy- dedicata al mondo del lusso nella quale collaborano personaggi di altissimo livello come Jury Chechi e Massimiliano Rosolino-viene fatta anche formazione sul galateo, nella gestione della privacy, nel dress code, solo per citare alcuni temi; è una community del lusso?

“Sì’, la nostra è proprio una vera community del lusso. I nostri Yacht Personal Trainer sono tecnici del settore che, attraverso la nostra didattica unica e altamente specialistica, acquisiscono programmi e strumenti da noi ideati che li metteranno in condizione di poter allenare in qualsiasi locations, dagli yachts alle case private, dalle ville ai parchi pubblici”.

Con il Kit di allenamento per i vip, WD Functional , che hai ideato e brevettato, puoi allenare in qualsiasi location (anche in barca) con la prima palestra portatile meno ingombrante al mondo; cosa prevede questo allenamento?

“Grazie allo speciale kit WD Functional quale palestra completa e portatile, davvero intuitivo e facilissimo da trasportare, (entra in un marsupio), si possono praticare oltre 110 esercizi provenienti dal mondo della cultura fisica dedicato al modellamento ed al miglioramento delle funzionalità. Direi che anche la signora più trendy della Terra può allenarsi anche nel suo lungo viaggio sull’Orient Express!”

A Dubai stai pensando a menu salutistici per l’ Emiro Hal Maktoum, come è nata l’idea?

“Negli Emirati Arabi seguo diversi personaggi e tra questi anche alcuni Emiri o membri delle loro famiglie; purtroppo il diabete è una delle patologie più diffuse, quindi mi hanno interpellato per selezionare piatti salutari e bilanciati affiancando anche un programma di allenamento e movimento trasversale, così da poter diffondere il Wellness style in un popolo sempre più alla ricerca del benessere”.

https://www.facebook.com/massimo.alparone.3

[email protected]

www.yptacademy.it

www.luxurywellnessclub.it

