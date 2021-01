Pomeriggio 5, la rivelazione su Solange del giornalista: "Uno scompenso, quando era in tv..."

13 gennaio 2021 a

“Un calo di zuccheri. Vorrei qualcosa di dolce”: la rivelazione a Pomeriggio 5 su Solange di un giornalista che l’ha ospitato in una tv privata della toscana. Sembra che Paolo Bucinelli, morto improvvisamente nella sua casa di Livorno, abbia avuto uno scompenso glicemico quella domenica in cui è andato al Pronto soccorso. Lui, poi, ha deciso di lasciare l’ospedale. Ora secondo le ultime indiscrezione, trapelate dall’autopsia, Solange potrebbe essere morto per un attacco di cuore. Improvviso. Ma i dubbi restano. Soprattutto alla luce di quello “scompenso glicemico”. I suoi amici, però, non ne sapevano nulla e dicono che era terrorizzato dalla morte.

