Otto e Mezzo, Massimo Galli si candida con Conte: "Mi colpisce la sua incapacità", massacra Renzi dalla Gruber

13 gennaio 2021 a

a

a

Un alleato a sorpresa, per Giuseppe Conte. Anche se resta da vedere quanto questo alleato, per il premier (o "quasi-ex premier") possa essere benefico. Bando alle ciance, l'alleato è l'infettivologo Massimo Galli, uno tra i pessimisti "maximi" al tempo della pandemia. Suo malgrado, l'esperto era ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7 in una puntata profondamente politica. E ci mancherebbe altro: pochi minuti prima, Matteo Renzi apriva di fatto la crisi di governo ritirando i ministri di Italia Viva dall'esecutivo. E così Galli viene chiamato a commentare l'accaduto. E alza il ditino: "Mi colpisce l'incapacità di Renzi di capire la gravità del momento - premette -. Bisognerebbe essere uniti, remare tutti dalla stessa parte per vincere la sfida contro il coronavirus", conclude Massimo Galli. L'alleato di Conte...

"Ecco chi sono i malati fantasma". Pandemia, l'ultima frontiera del terrore: le parole di Massimo Galli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.