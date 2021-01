Stasera Italia, Antonio Maria Rinaldi irriconoscibile: si presenta così, un look sconvolgente

14 gennaio 2021 a

a

a

Uno strepitoso Antonio Maria Rinaldi in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia. L'eurodeputato della Lega, nel giorno della crisi di governo aperta ufficialmente da Matteo Renzi, che ha ritirato le due ministre di Italia Viva Bellanova e Bonetti dalla squadra guidata dal premier Giuseppe Conte, si è presentato ai telespettatori con un inedito look "alla Donald Trump".

Effetto delle luci dei riflettori? Abbaglio ottico? A casa il sempre pungente Rinaldi è apparso con una zazzera bionda. Dubitiamo che si sia "ossigenato" per festeggiare la possibile caduta di Conte, visto il suo giudizio altrettanto negativo su Renzi: "Se non prende una posizione netta e soprattutto se non fa capire agli italiani la sua mossa - sottolinea Rinaldi a proposito del leader di Italia Viva -, è destinato all'oblio".

"La piaga purulenta". Le impensabili parole di Antonio Maria Rinaldi su Matteo Renzi: chi sono i "responsabili"?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.