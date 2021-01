L'aria che tira, "per natura o per calcolo". Myrta Merlino disperata: Renzi e Conte, finisce in disgrazia

14 gennaio 2021 a

"Matteo Renzi ha tirato dritto". A L'aria che tira Myrta Merlino dedica la sua copertina alla crisi di governo e al leader di Italia Viva. Perché è arrivato alla rottura con Giuseppe Conte? "Forse perché come lo scorpione questa è la sua natura, o forse per calcolo, o forse per coerenza e profonda convinzione", suggerisce la conduttrice di La7.

"Doveva essere una crisi pilotata ma così non è. E ora tutte le strade sono possibili, anche se non si sa dove portino". Il risultato? Tutti contro Renzi e tutti con Conte. "Renzi è sicuro che durerà poco, ma ora potrebbe nascere l'alleanza strategica tra Pd e Movimenti 5 Stelle. Signori miei, di tempo non ce n'è più: siamo quasi a 80mila morti per Covid, fate in fretta".

