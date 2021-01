Enrico Mentana, disturbi durante il collegamento dalla Camera dei Deputati: "Pensavamo di essercene liberati"

14 gennaio 2021 a

Durante la maratona di Enrico Mentana su La7 il disturbatore per eccellenza: Gabriele Paolini. A farne le spese però è l'inviato del Tg Paolo Celata, che appostato all'esterno della Camera dei Deputati per raccontare la crisi di governo è stato interrotto da Paolini, al punto da impedire il collegamento con il direttore. Inutili i tentativi di Mentana e del giornalista sul posto con un cambio repentino di inquadrature, Paolini ha colpito ancora. "Pensavamo di essercene liberati – ha detto Mentana – e invece è tornato". E ancora, ricordando i vecchi tempi: "Quando ha cominciato aveva i calzoni corti Casini".

Poi da dietro spunta un cartello con su scritto "Paolini entra in politica". Un annuncio che il direttore non si può far sfuggire: "Paolini entra in politica, speriamo esca da qualcos'altro". Una battuta dopo minuti di esasperazione.

