Alessandra Ghisleri a L'Aria Che Tira contro Matteo Renzi e il governo: "Italiani schiaffeggiati, elezioni in primavera"

Quanto durerà questo governo? Ben poco. A commentare quanto sta accadendo dopo il ritiro delle ministre di Matteo Renzi è Alessandra Ghisleri. "Per la maggioranza degli italiani - spiega in collegamento con L'Aria Che Tira su La7 - ci saranno le elezioni e saranno in primavera". La sondaggista di Euromedia Research non lesina critiche al leader di Italia Viva, definendo le sue mosse "giochi di Palazzo che hanno spiazzato i cittadini, lui è stato l'artefice di questo governo ed è uno scontro tra ego".

Ma ancora sempre più pesante di fronte alle telecamere di Myrta Merlino: "I cittadini dopo anni di delusioni, non solo sono stati solo schiaffeggiati dalla pandemia e dal fatto che stanno arrivando delle limitazioni che minano la tenuta psicologica". Per la sondaggista anche la politica ci ha messo del suo, tanto che gli italiani "non capiscono perché non si è lavorato per risolvere le questioni sollevate da Renzi all'interno del governo".

