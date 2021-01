Guido Crosetto, stoccata sulla crisi di governo: "Qualcuno nel centrodestra non sembra volerla fermare..."

15 gennaio 2021 a

Nonostante il ritiro della delegazione di Italia Viva, il governo può marciare spedito. Fatte salve nuove sorprese, Giuseppe Conte potrebbe continuare a governare con l'avvallo dei responsabili. Per Guido Crosetto parte della responsabilità è da imputare all'opposizione In un tweet vago, ma che ha a tutti gli effetti il sapore di una frecciatina, il fondatore di Fratelli d'Italia punta il dito: "Un proverbio diceva: bisogna essere in due per sposarsi. Tradotto per il momento politico: la maggioranza si muove più facilmente quando percorre strade che l’opposizione (non tutta ma parte) sembra non avere troppo voglia di fermare".

Un riferimento a Forza Italia? Chissà. Certo è che a differenza di Lega e FdI il partito di Silvio Berlusconi è da sempre più vicino all'esecutivo guidato da Conte. Non a caso diversi retroscena parlano già di offerte pervenute sul tavolo di Renato Brunetta, il più "responsabile" tra i forzisti. Non solo, perché se Matteo Salvini e Giorgia Meloni puntano esclusivamente alle elezioni, i forzisti non disdegnano un governo di unità nazionale. Una maggioranza con dentro tutti per uscire dall'emergenza coronavirus.

