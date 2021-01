Vittorio Feltri ragazzino, la clamorosa foto scovata da Dagospia

15 gennaio 2021 a

a

a

Sempre impeccabile, tra una giacca di tweed e un farfallino. Ma avete mai visto Vittorio Feltri da ragazzo? A togliere lo sfizio ci pensa Dagospia, solita infaticabile macchina da scoop e spigolature. Il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino infila la chicca iconografica nell'intervista sulla vita e il mestiere del direttore di Libero.

Altra perla, la sua "giornata tipo": "Mi alzo tardi perché mi corico presto, non è un errore. La mattina leggo un paio di giornali. Poi vado a Libero. Riunione. Telefonate. Pranzo. Rientro alle 15.30. Telefonate. Conversazioni coi collaboratori. Pianificazione della prima pagina. Nuova riunione. Ultimi ritocchi. Infine scrivo e do un' occhiata ai pezzi più importanti. Faccio tre o quattro titoli della prima. Cena. Divano. Letture varie. Un po' di tivù e nanna. Mi manca il saio per essere un frate".

"Tornano a sgobbare in massa e hanno ragione". Feltri al fianco di bar e ristoranti che disobbediscono "alla faccia di Conte"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.