L'aria che tira, "qui mi bruciano il giornale". Alessandro Sallusti, lo scenario: Conte condannato

La "maggioranza Ursula?" non si può fare, in Italia. Alessandro Sallusti è categorico, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. "Non siamo pronti a una alleanza tra Pd e Forza Italia, se io domani mattina scrivessi un pezzo per sostenere che Forza Italia debba andare al governo con Zingaretti e parte del M5s i lettori brucerebbero il Giornale fuori dalle edicole", sottolinea con amara ironia il direttore.

"Noi abbiamo una storia di guerra civile. E il declino elettorale del Pd e di Forza Italia è iniziato proprio quando hanno fatto una cosa saggia per il Paese ma incomprensibile per l'opinione pubblica", spiega riferendosi alle circostanze del 2011 (quando Berlusconi e Bersani appoggiarono il governo Monti) ma soprattutto quelle del 2013, con Enrico Letta e poi Matteo Renzi (fino all'elezione di Sergio Mattarella al Quirinale) sostenuti dai voti degli azzurri.





