Quarta repubblica, "perché Conte va cambiato". Flavio Briatore contro un governo "che sta in piedi col terrore"

Cambiare subito. Flavio Briatore, ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4, dà voce agli imprenditori e agli elettori disperati, auspicando la caduta del governo di Giuseppe Conte. Ottenuta una striminzita fiducia alla Camera, oggi la maggioranza rischia eccome in Senato. "Il governo Conte sta in piedi perché ci ha terrorizzato - analizza Briatore -, perché non diamo voce agli azionisti? Più teniamo questo governo più danni fanno". L'Italia, spiega il manager, dovrebbe essere gestita come un'azienda: "In emergenza un governo inadeguato va cambiato, gli amministratori delegati in un'azienda non si cambiano quando le cose vanno bene". Il problema dell'Italia, conclude Briatore, "è che chiudono e non danno soldi sufficienti. Non vedo una luce in fondo al tunnel, uno che non è capace di fare molti danni".

