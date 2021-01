Alessandra Ghisleri critica il discorso di Giuseppe Conte al Senato: "Non emergono contenuti. La sua voce tradisce la paura di fallire"

19 gennaio 2021 a

a

a

Una durissima critica a Giuseppe Conte arriva da Alessandra Ghisleri. La sondaggista si mostra allibita di fronte alle mosse dell'esecutivo per rimanere al potere. E in collegamento con L'Aria Che Tira non ci va per il sottile: "Tutto questo - esordisce ironica - ci fa ben sperare. Purtroppo abbiamo una situazione delicata, il popolo è vessato dalla politica". La direttrice di Euromedia Research scende nel dettaglio e nel salotto di Myrta Merlino prende di mira il discorso del premier. "È un discorso di contenuti che non vengono fatti emergere, infatti nell'intervento al Senato Conte ha tagliato l'elenco dei ristori. Mentre il Paese si risveglia in una maniera la politica si risveglia in un'altra". Da qui il peggiore degli scenari per il presidente del Consiglio: "Il divario allontana questo tipo di far politica dai cittadini".

"Rabbia e sconcerto, pensano che sia una follia". Le cifre della Ghisleri seppelliscono Conte e Renzi: fatela finita

Ma la sondaggista ne ha anche per il Movimento 5 Stelle: "I grillini stanno abolendo la coerenza e anche la memoria? Hanno perso la radice su cui si fonda il loro movimento". C'è un altro dettaglio del discorso che Conte ha tenuto a Palazzo Madama non passato inosservato agli occhi della Ghisleri: "Ieri - dice riferendosi all'intervento alla Camera - era sicuro di vincere, era più forte nei toni". Oggi invece è tutto diverso: "La voce di Conte stenta, possiamo chiamarlo un governo di minoranza? Renzi lo potrà giostrare in ogni momento nelle commissioni, potrà fare il buono e il cattivo tempo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.