Matteo Salvini "ubiquo". Dove compare in tv praticamente in contemporanea durante la notte della fiducia

Un Matteo Salvini "ubiquo". Nei minuti caldissimi dopo la fiducia al governo di Giuseppe Conte a Palazzo Madama (risicatissima), il leader della Lega furoreggia sui social e in tv. Ospite, quasi in contemporanea, di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3 e di Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4, l'ex ministro degli Interni picchia duro a reti unificate.

"La cosa più seria è dare la parola agli italiani - ripete come un mantra -. La maggioranza in Senato è 161. Dopo due giorni di calciomercato sono arrivati a 156 che comprendono 3 senatori a vita che vengono in aula ogni X, 3 di Forza Italia che hanno cambiato idea dalla sera alla mattina e 3 del Gruppo Misto che hanno cambiato idea dalla sera alla mattina. Io a una squadra del genere non darei nemmeno 200 euro, altro che 200 miliardi del Recovery Fund".

"Costruttori? No, complici da pagare". Salvini bombarda Conte in aula: premier messo in stato d'accusa

