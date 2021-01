Rula Jebreal sull'assalto al Capitol Hill: "Quei terroristi volevano uccidere Pence e Pelosi, li ha mandati Trump"

21 gennaio 2021 a

Sull'assalto al Capitol Hill del 6 gennaio Rula Jebreal ha un'idea tutta sua. Secondo la giornalista c'è stato un coordinamento da i ribelli repubblicani in complicità con alcuni delle forze dell'ordine in coordinamento con la Casa Bianca di Donald Trump e alcuni che sono nel Congresso americano. "Questi terroristi venivano informati da alcuni del congresso - spiega la Jebreal ad Atlantide su La7 - e volevano decapitare uno dei rami del governo". E ancora: "Le indagini evidenziano che è stato fatto in complicità con forze dell'ordine e Casa Bianca. Volevano uccidere Mike Pence e Nancy Pelosi, incitati da Trump". Per la Jebreal "siamo arrivati a un passo dal vedere in diretta un assassinio. Trump ha mandato i suoi a uccidere". Una tesi molto forte che la Jebreal definisce "l'indagine vera", anche se le prove mancano.

