Vittorio Feltri, "quanto incasseranno ancora i parlamentari": la cifra da capogiro che fa rimanere tutti incollati alle poltrone

"Nei due anni da oggi alla scadenza della legislatura, i parlamentari incasseranno 300 mila euro. Ecco perché le Camere non saranno sciolte. Prima i soldi, il resto si vedrà". Questo il tweet al vetriolo di Vittorio Feltri a proposito dell'attuale situazione politica dopo la fiducia ottenuta dal governo Conte al Senato. Il direttore di Libero ironizza spiegando il perché le Camere non verranno sciolte, nonostante il governo Conte a Palazzo Madama abbia solo una risicata maggioranza relativa. Per Feltri c'è un numero che lo spiega bene: sono i 300 mila euro che gli onorevoli di Camera e Senato incasseranno se il Parlamento non sarà sciolto. Ca va sans dire...

