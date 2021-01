Vaccino Paolo Becchi: "Contagiato il 6,6% di chi ha ricevuto la prima dose. E in Italia..."

22 gennaio 2021 a

"Vaccino Pfizer, il caso Israele. Contagiato il 6,6% di chi ha ricevuto la prima dose. Ok, da noi manca la seconda dose del vaccino. Ma nessuno ci dirà mai il numero dei contagiati vaccinati. È nessuno neppure protesterà". Questo il tweet polemico di Paolo Becchi a proposito delle notizie proveniente da Israele sulla vaccinazione anti-coronavirus e i possibili rischi di ricadute. Israele è stato uno dei paesi più veloci nel vaccinare la popolazione. Numeri record che a inizio dell'anno hanno anche provocato qualche polemica politica qui in Italia, visti gli iniziali ritardi avuto nel piano di vaccinazione tricolore. Becchi, però, alla luce dei numeri che arrivano da Israele si chiede, polemicamente, perché da noi non è stato reso noto se qualcuno dei vaccinati è rimasto di nuovo contagiato.

